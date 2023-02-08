2023/02/08 | 12:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hl-FqeI2Nzg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتخابات مجالس المحافظات.. هل يتمكن البرلمان من حسم إشكالاتها؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتخابات مجالس المحافظات.. هل يتمكن البرلمان من حسم إشكالاتها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).