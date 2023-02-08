بعد تبادل إطلاق النار.. الاطاحة بتاجر مخدرات في النجف

2023/02/08 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الاربعاء، القبض على تاجر مخدرات في المحافظة.

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