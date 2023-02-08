على الرغم من تغيير سعر صرف الدولار..

2023/02/08 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، اليوم

الأربعاء، في البورصة الرئيسية

بالعاصمة بغداد، وكربلاء المقدسة.

وقال مراسل وكالة نون البرية، إن

بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في

بغ

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