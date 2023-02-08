انفجار مفاجئ دامي يهدد 15 مليون شخص في أربع دول

2023/02/08 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أنه مع ذوبان الجليد

وتدفق كميات كبيرة من المياه إلى بحيرات

مجاورة، يعيش أكثر من 15 مليون شخص في

أنحاء العالم عرضة لخطر الانفجار

المفاجئ الدامي للفيضانات الجليدية.

ووجدت دراسة نشرت في

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