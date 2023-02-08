خبراء: الزلازل حركت تركيا نحو الغرب 3 أمتار

2023/02/08 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء، إن الزلازل الهائلة التي

ضربت تركيا يوم الاثنين الماضي أحدثت

تغييرا هائلا في الصفائح التكتونية،

التي "تجلس" أو تقع عليها تركيا، حيث

دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره إلى

ثلاثة أمتار.

وكشف خ

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