2023/02/08 | 13:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cg7cncgf9L0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهر قراء مقاييس : جبايتك يجب أن تكون فوق 90% ليبقيك في المركز أو يتم نقلك) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهر قراء مقاييس : جبايتك يجب أن تكون فوق 90% ليبقيك في المركز أو يتم نقلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).