اسايش السليمانية تعلن اعتقال عنصر داعشي كان يعمل راعيا

2023/02/08 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - أعلنت آسايش كرميان التابع للسليمانية، الأربعاء، عن القبض على عنصر داعشي متخف بهوية مزورة ويعمل في مهنة الرعي.





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