بطريقة مشبوهة.. موانئ البصرة تُعوض شركة العبد الاستثمارية بمبلغ 46 مليار دينار (وثائق)

2023/02/08 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف فريق الاستقصاء التابع لوكالة (بغداد اليوم)، الاربعاء، عن تفاصيل استباحة شركة مستثمرة لأموال ثلاث وزارات من خلال عملها في موانئ محافظة البصرة.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الوكالة، فقد قامت شركة موانئ البصرة بدفع غرامة مالية عن مخالفتها للشروط التعاقدية لصالح شركة العبد المستثمرة للرصيف 11 الخاص بمادة السكر والتابع لوزارة الصناعة والمعادن".

ووفقا للوثائق، دفعت موانئ البصرة غرامة بقيمة نحو 46 مليار دينار لشركة العبد جراء عدم التزام الموانئ بشروط التعاقد الجزائية"، فيما بينت أن "شركة الموانئ قامت بتسليم المبلغ على شكل دفعتين بمخالفة قانونية حيث كان يفترض تسليمه على شكل عدة دفعات".

وفي السياق، أوضحت مصادر من داخل الشركة العامة لموانئ العراق أن "المبالغ المدفوعة تمثل خسارة مدوية لشركة الموانئ"، مؤكدة أن "مدير الموانئ الحالي فرحان الفرطوسي سدد المبالغ على شكل دفعتين ودون مطالبة شركة العبد بالتسوية كما معمول به ضمن السياقات المعروفة".

وأكدت المصادر أن "الشركة ذاتها وبنفس الأسلوب كانت قد حصلت على تعويض من وزارة الزراعة يقدر بـ 21 مليون دولار، كما حصلت ايضا على تعويض من وزارة الدفاع يقدر بـ (18) مليون دولار، في استباحة واضحة لأموال الدولة في هذه الارصفة".

وطالبت المصادر من الجهات المعنية عبر (بغداد اليوم)، بـ"إجراء تحقيق موسع وشامل لمعرفة طبيعة التعاقدات والشروط الجزائية الموضوعة في الشركة العامة لموانئ العراق".

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