2023/02/08 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار بدءاً من يوم الجمعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امطار بدءاً من الجمعة..



طقس العراق خلال لأيام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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