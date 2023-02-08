انخفاض كبير بأسعار الذهب في اسواق بغداد وكربلاء

2023/02/08 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"

في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد،

وفي اسواق كربلاء بشكل كبير، اليوم

الأربعاء.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع

النهر في ال

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