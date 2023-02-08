2023/02/08 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنح الكرخ حكمين، الاول

بالحبس لمدة سنتين بحق المدان (حسن

صجمة)، والثاني لمدة ستة اشهر بحق

المدانة (غفران مهدي سوادي) المدعوة بـ

(ام فهد) لقيامهما بنشر عدة افلام

وفيديوهات تتضمن اقوال فاحشة

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