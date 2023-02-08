القضاء العراقي يوجه باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى السيء (وثيقة)

2023/02/08 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الاعلى في العراق،

اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات مشددة

بحق أصحاب المحتوى المسيء للذوق العام

على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

فائق زيدان في اعمام رسمي و

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