2023/02/08 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف يبدو أن نور الإيمان بالولي الفقيه في الدول التي ابتليت بالوباء الإيراني صار بديلا عن الإنارة التي تنتجها الكهرباء.كما أن الوكلاء المحليين هم وحدهم المخولون ببيع الكهرباء...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرهاب إيراني من الكهرباء إلى الخبز) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرهاب إيراني من الكهرباء إلى الخبز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).