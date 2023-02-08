ضيف العراق الثقيل

2023/02/08 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ابراهيم الزبيدي إن من سوء حظ العراق أنْ جعله الله محكومًا بجيرته مع إيران التي كانت منذ قرون عديدة تسعى لاحتلاله وضمه إلى أملاكها، فتفشل وتخيب، حتى حقق لها...أكمل القراءة ←

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