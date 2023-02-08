2023/02/08 | 14:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WTfoNDSo8So

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تؤجّل النظر بدعوى تمديد عمل برلمان الاقليم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تؤجّل النظر بدعوى تمديد عمل برلمان الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).