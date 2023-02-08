2023/02/08 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا تريد روسيا من الاطار التنسيقي وما علاقة ايران بذلك؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CE8r-Jnetuw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا تريد روسيا من الاطار التنسيقي وما علاقة ايران بذلك؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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