شاهد بالفيديو.. ماذا تريد روسيا من الاطار التنسيقي وما علاقة ايران بذلك؟

2023/02/08 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CE8r-Jnetuw

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