الصين تعلق على خطاب حالة الاتحاد للرئيس بايدن

2023/02/08 | 14:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الصين، الأربعاء، أنها "ستدافع بحزم" عن مصالحها، داعية الولايات المتحدة إلى العمل على ترميم العلاقات بينهما بعدما انتقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بكين خلال خطابه السنوي عن حال الاتحاد أمام الكونغرس.

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