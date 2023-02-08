الرئيس التركي: المناطق المدمرة نتيجة الزلزال سيتم اعمارها خلال سنة واحدة

2023/02/08 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التركية ستؤمن إقامة لائقة للمتضررين من الزلزال، مشيراً الى أن اعمار مناطقهم سيتم خلال سنة واحدة.

وقال أردوغان في كلمة له اليوم من مكان الزلزال وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "الدولة ستؤمن إقامة لائقة لكافة المتضررين إلى حين إعمار منازلهم"، مشيرا الى أن "عملية إعادة الإعمار ستتم خلال سنة واحدة".

وأضاف أن "الدولة تبذل كل جهدها في المدن المتضررة من الزلزال"، موضحا أن " الدولة تبذل كل مساعيها مع المنظمات الأخرى لتخفيف آثار الكارثة".وبين أنه "سيتم رفع الأنقاض ونعيد إعمار كل المناطق المتضررة"، لافتا الى أن "تركيا تواجه كارثة كبرى وكهرمان مرعش كانت الأكثر تضررا".وأكد أن "الدولة نسقت مع فنادق في أنطاليا ومرسين، ونحن مستعدون لتأمين كل مستلزمات المواطنين من مأكل ومشرب".

وصباح اليوم، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 7108 قتلى و40 ألفا و910 مصابين حتى الساعة 10:35.

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