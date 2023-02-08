النفط: جولة التراخيص الخامسة ستغطي 25٪ من احتياج العراق للغاز

2023/02/08 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة النفط، عن إحالة عقود جولة التراخيص الخامسة النفطية الى 3 شركات صينية واماراتية، مؤكدة أن انتاج العراق من الغاز سيكون 1000 مليون قدم مكعب قياسي باليوم مما يساهم في تجهيز 25٪ من احتياجات محطات الكهرباء.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه وجه دائرة العقود والتراخيص البترولية والجهات المعنية بالوزارة التعجيل بإتمام الاجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة ، بعد تعطيل الاجراءات لظروف خارج عن ارادة الوزارة.

وأضاف أنه تم الاعلان عن الجولة في عام 2017 وفي اواخر شهر نيسان من العام 2018 تم اجراء الجولة والتي اثمرت عن احالة (6 ) رقع استكشافية للتطوير من قبل الشركات الفائزة بالجولة وكانت تلك الرقع تضم (استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية و تطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة البصرة ، وتم إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينيةايضا و تطوير وإنتاج حقل السندباد النفطي في محافظة البصرة وتم إحالته الى شركة (يو أي جي) الصينية و تطوير وإنتاج حقول كلابات - قمر في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية.



و تطوير وإنتاج حقول الخشم الاحمر-انجانة في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية.و استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية خضر الماء في محافظة البصرة وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية ايضا .

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، ان معدلات الإنتاج اليومية المتوقعة من عقود الجولة تصل الى (1000) مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز المصاحب مضافا اليها كميات من النفط الخام بحدود (175) ألف برميل باليوم، مما سيسهم في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية ما نسبته (25 %) من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز بحسب ً.

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