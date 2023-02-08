إحباط محاولة لداعش بتشكيل مفرزة جنوبِ بغداد واعتقال عناصرها (فيديو)

2023/02/08 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم

الأربعاء، إحباط محاولة لداعش بتشكيل

مفرزة جنوبِ بغداد واعتقال عناصرها.

وذكر اعلام الجهاز في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن مفارزها "تمكنت من

إحباط محاولة لداعش بتشكيل

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