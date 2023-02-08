أرضية الملعب تحولت إلى حلبة ملاكمة.. شجار عنيف بين أعضاء فريقين يثير غضب العراقيين

2023/02/08 | 15:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت اشتباكات وشجار عنيف بالأيدي وركل بالأقدام بين أعضاء فريقين في الدوري العراقي لكرة القدم داخل أرضية ملعب كربلاء الدولي، غضب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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