انفجار صهريج نفط في بغداد.. مصدر يكشف التفاصيل

2023/02/08 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانفجار صهريج نفط في ناحية الوحدة بالعاصمة بغداد، فيما أكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

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