رسائل تعزية من الاعرجي لسوريا وتركيا: ما حصل هو يوم أسود ومؤلم

2023/02/08 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنقدم مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الأربعاء، التعازي الى سوريا وتركيا خلال زيارته الى سفارة الدولتين في بغداد.

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