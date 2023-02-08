انتخاب خالد الدراجي رئيساً للجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

2023/02/08 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انتخبت اللجنة النيابية للأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم، اليوم الأربعاء، النائب خالد الدراجي رئيساً لها.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن " اللجنة انتخبت، النائب خالد الدراجي رئيسا لها، والنائب جواد اليساري نائبا اول، والنائب كوردو عمر نائبا ثاني".

وكانت الدائرة الإعلامية للمجلس قد أعلنت في وقت سابق أن لجنة الكهرباء والطاقة النيابية انتخبت النائب محمد نوري العبدربه رئيسا لها، والنائب وليد السهلاني نائبا اول، والنائب حسن الاسدي نائبا ثاني.

تحرير: أ.غ

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