السفارة العراقيَّة توجه نداءً للجالية في انقرة الراغبين بالعودة الطوعيَّة للعراق

2023/02/08 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت السفارة العراقية في انقرة، اليوم الأربعاء، نداءً الى أبناء الجالية العراقية المقيمة في المحافظات التركية الراغبين بالعودة الطوعيَّة للعراق.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "إلى أبناء الجالية العراقية المقيمة في المحافظات التركية المتضررة بسبب الزلزال الراغبين بالعودة إلى العراق، يرجى إرسال أسمائهم ونسخ من جوازات سفرهم (أن وجدت) على رقم الموبايل المدرج في أدناه، أو التوجه إلى مركز الإيواء الخاص بالجالية العراقية (مدرسة دار السلام العراقية في غازي عنتاب)،".

وأضافت أن "الرحلة الأولى سوف تنطلق مساء هذا اليوم من مطار غازي عنتاب إلى مطار بغداد الدولي"، مشيرة الى أن "السفارة خصصت رقما الطوارئ، وهو |05368787900".

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