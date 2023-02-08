2023/02/08 | 15:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DAdJ9Us55AM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون لوان نيوز: اجراءات الحكومة لم تُطبق وسعر الصرف لا زال يصل في بعض الاحيان الى 160) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون لوان نيوز: اجراءات الحكومة لم تُطبق وسعر الصرف لا زال يصل في بعض الاحيان الى 160) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).