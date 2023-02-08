بعد زيارة لافروف لبغداد.. خبراء يتحدثون للجزيرة نت عن الأهداف واحتمال رد أميركي

2023/02/08 | 16:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت زيارة الوفد الروسي إلى بغداد الكثير من الجدل والنقاشات حول الأهداف والمآلات في ظل معاناة روسيا من العقوبات الغربية، في الوقت الذي تمتلك فيه موسكو مصالح اقتصادية كبيرة في العراق.

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