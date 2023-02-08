السوداني لـ بطريرك السريان الكاثوليك : نعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سهل نينوى وسنجار

2023/02/08 | 16:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي على العالم غبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق والنائب السيد دريد جميل يشوع.واستعرض الوفد في مستهل اللقاء واقع المسيحيين في العراق، والسبل الكفيلة برعاية المكونات …

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