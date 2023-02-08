ألعاب سعر الصرف في العراق

2023/02/08 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

الأرقام مهمة وحاسمة، و"تكسِر الظَهر"

في الاقتصاد.

الأرقام لا تستُخدُم في الإقتصاد، كما

تُستخدَم في لعبة "حيّة و دَرَج".

جاءت حكومة السيد الكاظمي وجعلت

الدولار الواحد يُع

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