2023/02/08 | 17:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المرأة والأسرة والطفولة تنتخب رئيساً لها ونائبيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/08 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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