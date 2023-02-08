2023/02/08 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، الوكالة الدولية...

ظهرت المقالة ايران تدعو الوكالة الدولية ألا تكون جزءا من التيار الذي يمارس الضغوط على طهران أولاً على المسلة.

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