2023/02/08 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، اجتماعاً خُصص لمناقشة...

ظهرت المقالة السوداني: أهمية أخذ إجراءات كفيلة لحماية قواعد البيانات الحكومية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: أهمية أخذ إجراءات كفيلة لحماية قواعد البيانات الحكومية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: أهمية أخذ إجراءات كفيلة لحماية قواعد البيانات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).