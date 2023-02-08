2023/02/08 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - رئيس الجمهورية: يستدعي من الجميع التعاون والتآزر لتوفير الإغاثات العاجلة للمتضررين

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