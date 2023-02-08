الكشف عن كواليس اجتماع السوداني بنواب ديالى وأبرز الملفات

2023/02/08 | 17:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب مضر الكروي، الاربعاء، عن أبرز التفاصيل التي جرت خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بنواب ديالى، مبينا ان 6 ملفات في لقاء موسع مع السوداني.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” لقاء موسع جمعنا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مساء يوم امس تناولنا خلاله 6 ملفات مهمة ابرزها الامن والاعمار والتعويضات”

واضاف،ان” السوداني اكد حرصه على تعزيز استقرار ديالى مع الاشارة الى تشكيل لجنة عليا لتقييم الامن الامني واتخاذ سلسلة خطوات مهمة في اطار انهاء الخلايا النائمة وعصابات الجريمة المنظمة والتهريب وتم تحقيق انجازات مهمة خلال الاسابيع الماضية”.

وتشهد ديالى خطوات امنية متسارعة في مواجهة العصابات الارهابية من خلال عمليات نوعية جرت في الاسابيع الماضية”.

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