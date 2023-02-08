2023/02/08 | 17:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8X_R7ps0qDE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما وجهة نظرك في الشباب الذين يتركون الدراسة وبـماذا تنصحهم .. برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما وجهة نظرك في الشباب الذين يتركون الدراسة وبـماذا تنصحهم .. برنامج هاي شباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).