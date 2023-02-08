السوداني يفتتح مركز القناة للتأهيل الاجتماعي

2023/02/08 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

إفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مركز القناة للتأهيل الاجتماعي في العاصمة بغداد بعد اعادة تأهيله.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان الاخير "افتتح مركزاً (للتأهيل الاجتماعي)، في منطقة القناة، شرق العاصمة بغداد بعد اعادة تأهيله في مدة قياسية لم تتجاوز (58) يوماً، وبكلفة (2.5) مليار ديناراً عراقي.

واضاف البيان، انه" قد جرى تأهيله ليتولى علاج ضحايا الإدمان بالمخدرات، التي تعد تهديداً خطيراً للمجتمع، وينبغي بذل كل الجهود لمواجهتها.



وأضاف أن معالجة ظاهرة المخدرات لا تقتصر على الجانب القانوني، إنما تتعداه إلى التأهيل النفسي والاجتماعي للضحايا، والذي لا يقل أهمية عن العلاج السريري، مبيناً ان " المركز يسع (150) سريراً".

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