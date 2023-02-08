الإصابة تحرم توتنهام من خدمات حارسه لوريس

2023/02/08 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أصيب حارس مرمى توتنهام، هوغو لوريس في ركبته خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الأحد وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع وفقا لصحيفة "تيليغراف".

وحتى أن الصحيفة الإنجليزية ذهبت إلى حد اعتبار بأن "تقديرات متشائمة أولية تشير إلى إمكانية انتهاء موسم لوريس" لكن توتنهام يريد تحاشي خضوع حارسه الفرنسي المخضرم لعملية جراحية.

وكان لوريس (36 عاما) خضع للعلاج في نهاية المباراة ضد مانشستر سيتي (0-1) بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الإسباني رودري، في حين كشفت الفحوصات الطبية عن وجود ضرر في أربطة الركبة.

ويعتبر غياب لوريس قائد منتخب فرنسا بطل العالم عام 2018، ضربة قوية لتوتنهام صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي والطامح إلى مركز يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسيغيب بالتالي الحارس الفرنسي عن مواجهة ميلان الإيطالي ذهابا وإيابا في ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكان لوريس أعلن مطلع العام الحالي اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب فرنسا بعد أن خاض في صفوفه 145 مباراة دولية (رقم قياسي محلي) بينها 121 مباراة كقائد له (رقم قياسي شخصي أيضا) بعد مشاركته في "مونديال قطر 2022" حيث بلغ "الديوك" المباراة النهائية وخسروا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

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