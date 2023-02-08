البنك المركزي يدعو التجار الى شراء الدولار عبر المنصة وتجنب المضاربين

2023/02/08 | 19:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، التجار من التعامل مع المضاربين للحصول على الدولار، داعياً إياهم للجوء إلى المنصة الرسمية لتمويل التجارة الخارجية.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران لوكالة الأنباء العراقية : إن" قرار البنك المركزي المؤيد والمدعوم من الحكومة دخل حيز التنفيذ اليوم، لبيع الدولار بسعر 1320 للجمهور، إذ إن البنك المركزي يشتري من وزارة المالية ومن أي جهة تبيع الدولار بــ 1300 دينار ويبيع الدولار إلى المصارف ب 1310، ليبيعه المصرف إلى الجمهور بــ 1320"، مضيفاً،" لدينا أمل كبير بأن تمتثل المصارف لهذا السعر وتوفر الدولار للجمهور، لأن البنك المركزي يوفر الدولار سواء بالنقد بالنسبة لمتطلبات المسافر أو لتلبية متطلبات التجارة والتحويلات المالية سواء بالحوالات أو الاعتمادات المستندية، وكل ذلك من خلال المنصة".

وتابع شمران، أن" هذا الإجراء يدعم الإجراءات الأخرى في حصر التعاملات وعدم لجوء التجار إلى المضاربين لتلبية حاجتهم في الحصول على الدولار، فالمنصة ستؤدي عدة أغراض، وجاء سعر الصرف المنخفض بتقوية الدينار العراقي ليدعم الجهد الحكومي وجهد البنك المركزي في الإصلاح الاقتصادي، فالمنصة هي بوابة الإصلاح الاقتصادي وبوابة الإصلاح المالي وبوابة إصلاح القطاع المصرفي"، ذاكراً، أننا" نأمل تحسن مستويات مداخيل الجمهور لتلبية متطلباتهم، ونأمل أن هذه الخطوة تخفض أسعار السلع".

وأوضح، أنه" تم حساب أن المالية العامة ستخسر جزءا من مواردها بهذا التخفيض حيث تم تعديل سعر الصرف بحدود مئة وخمسين دينارا لكل فئة من الفئات سواء كلفة شراء الدولار من المالية أو كلفة شراء الدولار من قبل المصرف أو كلفة شراء الدولار من الجمهور، وارتأت الحكومة وارتأى البنك المركزي أن مصلحة الجمهور هي العليا، أي أن مصلحة المستهلك هي العليا فتمت التضحية بمصلحة المالية العامة".

وأشار شمران إلى، أن" البنك المركزي وسع عرض الدولار من خلال زيادة حصة المسافر لمختلف الأغراض إلى سبعة آلاف دولار للمسافر بدلاً من خمسة آلاف دولار وهذا في الحقيقة توسيع للعرض حتى يستجيب لمتطلبات المسافرين لأغراض الدراسة والعلاج، إضافة إلى توسيع منافذ البيع للجمهور، إذ كان في البداية فرع للمصرف الواحد ويراقبه موظفو رقابة البنك المركزي، الآن بعد الاجتماع الأخير للمحافظ أصبح المصرف لديه القدرة على توزيع الدولار من خلال كل فروعه سواء في بغداد أو المحافظات وهذا أيضاً وسع عرض الدولار، وفي المطارات كذلك افتتحنا منافذ لفروع المصارف الموجودة بالمطارات".

وبين، أن" الحصول على الدولار أصبح سهلاً، والمبادرة الآن هي للتجار الذين نأمل أن يحصروا حصولهم على الدولار من المنصة وتجنب التعامل مع المضاربين لأن هذه الطريقة خطيرة على الاقتصاد وتعرضهم للمساءلة كما تعرض المضاربين أيضاً"، لافتاً إلى أن" كثيرا من التجار بدأوا يتحولون إلى المنصة ويأخذون طلباتهم".

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