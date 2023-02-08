البرلمان العربي يعرب تضامنه مع سوريا ويؤكد اهمية التعاضد مع الكوارث

2023/02/08 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعرب الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع سوريا وشعبها، جراء الزلزال المدمر، مؤكداً أهمية التعاضد في مثل هذه المحن والكوارث.وذكر الاتحاد في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن […]

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