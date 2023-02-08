2023/02/08 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، معلناً تضامن العراق شعباً وحكومةً مع الشعب السوري إثر الزلزال الذي ضرب مدناً سورياً وخلف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يتصل بالأسد ويعلن مساعدة السوريين: ليست فضلاً أو منّة المركز الخبري الوطني.

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