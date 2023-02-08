2023/02/08 | 20:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيف بوراك يبكي بحرقة ويطلب المساعدة بسبب الزلزال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WNPYECAxQWY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيف بوراك يبكي بحرقة ويطلب المساعدة بسبب الزلزال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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