2023/02/08 | 20:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: حذر البنك المركزي العراقي، الأربعاء، التجار من التعامل مع المضاربين للحصول...

ظهرت المقالة البنك المركزي يحذر التجار من التعامل مع المضاربين للحصول على الدولار أولاً على المسلة.

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