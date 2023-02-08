العراق: حكم بسجن مؤثرين بتهمة

2023/02/08 | 20:34 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة عراقية أحكاماً بالسجن بحقّ مؤثّر على منصة يوتيوب ومؤثّرة على تطبيق تيك توك بسبب نشرهما فيديوهات "تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة"، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان.

وأعلنت وزارة الداخلية في يناير/ كانون الثاني الماضي تشكيل لجنة مكلّفة رصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل الاجتماعي التي "يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد.



وأُنشأت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

وحكمت محكمة جنح الكرخ في بغداد على حسن صجمة، الناشط عبر "يوتيوب"، بالسجن عامين، وعلى غفران مهدي سوادي، المعروفة بـ"أم فهد"، والناشطة على "تيك توك" حيث يحظى حسابها بأكثر من 23 ألف متابع، بالسجن ستة أشهر، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى.

وأشار البيان إلى أنّ صجمة و"أم فهد" دينا "لقيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

في فيديوهاته، يوقف حسن صجمة أحياناً شابات وشباناً في الشارع ليطرح عليهم أسئلة عن حياتهم العاطفية، وعمّا إذا كانوا قد تلقوا هدايا من عشّاقهم، وما هي صفات شركاء أحلامهم.

أمّا "أم فهد" فتنشر من جانبها فيديوهات تظهر فيها غالباً بملابس ضيّقة، وهي ترقص على موسيقى عراقية.

في لقاء الثلاثاء مع قناة الرشيد العراقية، أكّد رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن، توقيف 8 أشخاص حتّى اليوم بسبب نشرهم محتوى "فاحشاً".

وقال إنّ "المسألة ليس لها علاقة أبداً بحريّة التعبير"، مضيفًا أنّ "هؤلاء النفر الضال لا يمثلون العراق ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي".

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ووجّه معن "رسالة لكل أصحاب المحتوى الهابط"، داعياً إياهم إلى إبداء "حسن النية والبدء بالحذف...



حسن النية هذا يؤخذ بالحساب...



امسحوا كلّ محتوى سيئ".

وأوضح أنّه بواسطة المنصة التي أنشأتها وزارة الداخلية، "وصلنا أكثر من 50 ألف محتوى من الناس خلال أيام معدودة".

(فرانس برس)

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