السوداني يجري اتصالاً مع الرئيس السوري ويقدم التعازي بضحايا الزلزال

2023/02/08 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً مع الرئيس السوري بشار الأسد، مقدما التعازي بضحايا الزلزال.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، قدّم فيه التعازي والمواساة بضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين، كما أعلن تضامن العراق شعباً وحكومةً ورئاساتٍ مع الشعب السوري وقيادته في هذا المصاب الأليم"، داعياً "الباري القدير بأن يتغمد الضحايا بوافر رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وبين السوداني بحسب البيان أن "العراق، وانطلاقاً من الواجب الإنساني، وروابط الأخوة التي تجمع شعبي البلدين، بادر إلى تقديم الدعم للأشقّاء السوريين من غير فضل أو منّة، في مجال الدفاع المدني وإرسال الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية العاجلة، من الوقود والمواد الإغاثية الطبية والصحية والغذائية"، مؤكدا على "أهمية أمن سوريا واستقرارها، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن "بالغ شكره وامتنانه للعراق حكومةً وشعباً على مبادرة التضامن والدعم"، مؤكداً "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

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