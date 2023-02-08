منظمة أمريكية: مشكلة الاقتصاد العراقي هو المال الورقي و

2023/02/08 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت منظمة "ار او دبليو" الامريكية، في تحليل اقتصادي نشرته اليوم الأربعاء، عن مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد العراقي، كونه ما يزال "يتعامل بالورق".

وقالت المنظمة في تحليلها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان العالم اليوم وحتى في الدول النامية، نجح في اعتناق نظام التداول المالي الالكتروني في الاستخدامات الحياتية اليومية، الامر الذي قلل بشكل كبير من الاعتماد على العملة الورقية وخلق فرصا كبيرة لاقتصاديات الدول، لتكون مستقلة الى حد كبير عن تأثيرات العرض والطلب السلبية داخل السوق، الامر الذي لا ينطبق على العراق حيث "الورق هو الملك".

المنظمة بينت، ان المواطنين العراقيين "لا يملكون ثقة بنظام الدفع الالكتروني، او المصارف"، كاشفة ان "ما تقل نسبته عن الخمس من الشعب العراقي فقط، يمتلكون حسابات بنكية، ونسب اقل تملك بطاقات اعتماد"، موضحة، ان "الشركات الكبرى للدفاع الالكتروني مثل باي بال، سترايب وابل باي، تخشى العمل داخل العراق كونها ترى فيه خطورة كبيرة، وسط تجاهل تام من السلطات لمعالجة هذا الضعف الكبير"، بحسب وصفها.

اما على صعيد ريادة الاعمال لفتت المنظمة، ان "العراق تراجع سلبيا بشكل كبير نتيجة لضعف او الغياب التام لأنظمة الدفاع الالكتروني في البلاد"، موردة تصريحات لمختصين اقتصاديين ورواد اعمال، اكدوا لها ان "العديد من فرص العمل ومكافحة البطالة والمشاريع الشخصية الصغيرة معطلة بشكل كامل بسبب صعوبة الحصول على نظام تداول الكتروني للعملة".

واشارت الى ان "تعطل التطور في مجال التداول الالكتروني للعملة، لا يعرقله فقط غياب الثقة المحلية بالمصارف وعدم وجود أنظمة رصينة، ولكن ضعف البنى التحتية العراقية الخاصة بالاتصالات"، حيث اكدت المنظمة، انه "على الرغم من اصدار الحكومة العراقية خمسة عشر رخصة لمنصات تداول الكتروني كانت لزين كاش، اسيا حوالة، وناس والت وفاست باي وغيرها، الا انها لم تكن قادرة على تحقيق تقدم ملموس في رفع نسب استخدام التداول الالكتروني للعملة، نتيجة لضعف شبكة الانترنت، وتعطل الخدمات في أوقات عديدة"، بحسب وصف المنظمة.

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