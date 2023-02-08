فيديو:النائبة فيان دخيل في كربلاء:إبهرني التطور الكبير الموجود في مؤسسات العتبة الحسينية الطبية

2023/02/08 | 21:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت عضوة مجلس النواب العراقي النائبة

فيان دخيل عن انبهارها بالتطور الكبير

الموجود في المؤسسات الطبية التابعة

للعتبة الحسينية المقدسة، ونوع الخدمات

الصحية والانسانية التي تقدم للمرضى،

مشيدة بجهود العت

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