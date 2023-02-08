النزاهة: ضبط عدد من المتهمين يمارسون

2023/02/08 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن ضبط ١٣ متهماً يمارسون التعقيب بصورة مخالفة للقانون في مديريَّة مرور محافظة البصرة.

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