خلل يصيب خدمة الرسائل المشفرة

2023/02/08 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الاربعاء، بوقوع خلل ادى الى توقف خدمة الرسائل المشفرة "واتس اب".

واوضحت الوكالة على موقعها الرسمي وتابعتها (بغداد اليوم)، ان " بيانات خدمة (داون ديتكتور)، التي تتعقب عمل موارد الإنترنت، اظهرت حدوث مشاكل في عمل برنامج تبادل الرسائل "واتس آب" في يوم الجمعة الماضي.

ووفقا للخدمة، يشكو المستخدمون من مشاكل عند إرسال الرسائل، لدى الاتصال بالخادم، وعدم الاتساق في عمل التطبيق.

وتم تسجيل أكثر حالات الفشل في المملكة المتحدة وألمانيا والهند وإيطاليا وهولندا وبولندا.

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