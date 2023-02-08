السلطات التركية تترك جثث عائلة عراقية من ضحايا الزلزال

2023/02/08 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت وكالة رويترز الدولية للانباء، عن تعرض عائلة عراقية لفاجعة افقدتها نصف افرادها نتيجة للزلزال الذي وقع في تركيا الاثنين الماضي، موردة تصريحات للناجية الوحيدة من العائلة، والتي كانت تعيش في محافظة تركية أخرى اثناء وقوع الكارثة.

وبينت رويترز بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان "المواطنة العراقية رحاب طلال وعائلتها، هربوا من الموصل قبل ستة أعوام ليستقروا في تركيا بعيدا عن الخروقات الأمنية والإرهاب، لكن سبعة افراد من عائلتها، ومن بينهم طفل بعمل أسبوع واحد، لقوا مصرعهم خلال الكارثة التي حلت بتركيا".

وتابعت رحاب طلال، "هربنا من الموت بالحرب، لنموت بزلزال في تركيا"، مؤكدة، انها "وبعد وقوع الزلزال، ذهبت الى منطقة جنوب شرق محافظة اديامان التركية، حيث تقطن عائلتها، لتجد بأن المبنى قد اختفى بالكامل بمن فيه، حيث فقدت خلال ذلك اليوم، كل من والدها، اخوة اثنين، وأربعة أبناء للاخوة والذين قالت ان جثثهم ما تزال امام المبنى دون رفعها من قبل السلطات التركية".

وبينت أن "جثث عائلتي انتفخت امام المبنى، وما تزال في الشارع منذ ثلاثة أيام"، مشددة انه "لم تكن السلطات التركية راغبة بدفنهم هنا، فليخبرونا بذلك لنعود بهم الى العراق وندفنهم هناك"، على حد تعبيرها.

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