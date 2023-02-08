2023/02/08 | 22:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول في الحشد الشعبي: لدينا هاجس بأن يقصف الجيش الأميركي أسطولنا الإغاثي خلال الطريق لسوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/08 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في الحشد الشعبي: لدينا هاجس بأن يقصف الجيش الأميركي أسطولنا الإغاثي خلال الطريق لسوريا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في الحشد الشعبي: لدينا هاجس بأن يقصف الجيش الأميركي أسطولنا الإغاثي خلال الطريق لسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).